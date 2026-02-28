Haberler

Kırklareli'nde hijyenik olmayan koşullarda turşu üreten imalathane mühürlendi

Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ruhsatsız ve hijyenik olmayan koşullarda turşu üretimi yapılan imalathane mühürlendi.

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bir imalathanede sağlıksız koşullarda turşu üretildiği bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yapıldığı tespit edildi. Ekipler, 2 bin 500 kilogram turşuya el koydu.

İmha edilmek üzere muhafaza altına alınan ürünlerin ardından imalathane mühürlendi.

İşletme sahibi hakkında tutanak düzenlendi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
