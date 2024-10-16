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Kırklareli'nde Hayvanlar Çöplüğe Atılıyor İddiası!

Kırklareli'nde Hayvanlar Çöplüğe Atılıyor İddiası!
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Kırklareli Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, barınakta ölen hayvanların çöplüğe atılmaya çalışıldığını ve olaya müdahale ettiklerini açıkladı. Olayda, 22 ölü hayvanın bulunduğu ve bazılarının çöplüğe atılmaya çalışıldığı belirtildi.

'HAYVANLARI ÇÖPLÜĞE ATIYORLAR'

Kırklareli Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, barınakta ölen hayvanların çöplüğe atıldığını söyledi. Dün akşam saatlerinde barınakta hayvanların öldüğüne yönelik kendilerine ihbar geldiğini söyleyen Esen, "İhbar üzerine barınağın bulunduğu yere gidip beklemeye başladık. Bir süre sonra çöp arabası çıktı, takip ettik. Çöp arabasının arkasında ölü hayvanlar görülüyordu. Bir kısmı da çöp poşetleri içindeydi. Aracı durdurunca barınak görevlileri geldi, biz hayvanların indirilmesini istedik. Aramızda tartışma çıktı, araç sonra yoluna devam edip çöplüğe gitti, biz de takip ettik. Hayvanları çöplüğe atacaklardı, buna izin vermedik. Çöp arabasındaki hayvanların hepsini boşalttırdık. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne haber verdik. Onlar iki hayvanı incelemek üzere aldılar" dedi.

Ölen hayvan sayısının 17 değil, 22 olduğunu öne süren Esen, "Oonların 20'sini orada gömdürdük, 2 hayvan ise incelenmeye götürüldü. Kırklareli'nde hayvan mezarlığı yok, hayvanları götürüp çöplüğe atıyorlar" dedi.

Ömer KUŞÇU/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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