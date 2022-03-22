KIRKLARELİ - Hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışların atıldığı kumbara çalındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fırından bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım Mahallesi, Turgutbey Caddesi'nde fırın işletmecisi Yakup Berber bağış kutusunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler iş yerine gelen bir kişinin kumbarayı alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Berber, AA muhabirine SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için başlattıkları kampanya kapsamında toplanan bağışların toplandığı kutunun çalındığını söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Berber, "Gelip para istesin, gelip ekmek istesin ama bu tür olaylara karşıyım. Bu doldurduğumuz üçüncü kumbara olmuştu." dedi.