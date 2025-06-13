Kırklareli'nde Halk Kütüphanelerinde 193 Bin Kitap Hizmette

Kırklareli'ndeki 11 halk kütüphanesinde 193 bin 145 kitap yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli'ndeki 11 halk kütüphanesinde 193 bin 145 kitap üyelerin hizmetine sunuluyor.

Kütüphanelerin 43 bin 173 üyesi bulunurken, 63 bin 599 kişi kütüphaneleri ziyaret ederek kaynaklarından yararlandı.

Halk kütüphanelerinde felsefe, psikoloji, din, sosyal bilimler, dil ve dil bilimi, doğa bilimleri, matematik, uygulamalı bilimler, teknoloji, edebiyat, retorik, coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konularında kitaplar yer alırken, geçen yıl 64 bin 680 materyal ödünç verildi.