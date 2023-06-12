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Kırklareli'nde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli'nde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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Kırklareli'nde 99 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kırklareli'nde 99 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğünce Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda hacı adayları için tören düzenlendi.

Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, hacı adaylarının kutsal topraklarda çok önemli bir görevi yerine getireceklerini söyledi.

Özdemir, kutsal topraklara giden hacı adaylarının bol bol dua etmesi gerektiğini ifade etti.

Hacı adayı 99 kişi, yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Demokrasi Müftü Güncel Haberler

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