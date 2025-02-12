Kırklareli'nde Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda asayiş, genel güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele gibi konular ele alındı. Kentteki güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.
Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.
Turan, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel