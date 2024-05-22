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Kırklareli'nde gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli'nde gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde gümrük kaçağı içki ve elektronik ürünlerin piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 9 matkap, 290 cep telefonu şarj aleti, 146 şarjlı tıraş makinesi, 10 kulaklık, 24 masaj aleti, 24 lazer, 40 kol saati, 7 bakım seti, 35 ampul, 21 bıçak ile 26 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kırklareli'nde gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde gümrük kaçağı içki ve elektronik ürünlerin piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 9 matkap, 290 cep telefonu şarj aleti, 146 şarjlı tıraş makinesi, 10 kulaklık, 24 masaj aleti, 24 lazer, 40 kol saati, 7 bakım seti, 35 ampul, 21 bıçak ile 26 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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