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Kırklareli'nde Gümrük Kaçağı Elektronik Eşya Operasyonu

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Kırklareli'nde bir iş yerinde yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada 13 telefon, 79 kulaklık, 46 şarj aleti, 37 şarj adaptörü ve 70 şarj kablosu bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, gümrük kaçağı elektronik eşyaların satışa sunulacağı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.

İş yerinde gümrük kaçağı 13 telefon, 79 kulaklık, 46 şarj aleti, 37 şarj adaptörü ile 70 şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Kırklareli Suç Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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