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Kırklareli'nde göz ameliyatıyla sağlık kurtarıldı

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Kırklareli'nde gözüne yabancı cisim saplanması sonucu ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu. İl Sağlık Müdürü, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırklareli'nde gözüne yabancı cisim saplanması sonucu ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, gözü delerek göz içerisinde sinir tabakasına yabancı cisim saplanması sonucu Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat eden bir hastaya müdahale edildiğini bildirdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Erol ve Dr. Öğretim Üyesi Fatih Bilgehan Kaplan tarafından vitrektomi ameliyatının yapıldığını ifade eden Cerit, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Söz konusu ameliyatın kentte ilk kez yapıldığını aktaran Cerit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemizde ilk defa gerçekleştirilen bu operasyon, göz sağlığımızı korumanın önemini ve özellikle tehlikeli işlerde çalışırken koruyucu ekipman kullanımının göz yaralanmalarını önlemedeki rolünü vurgulamaktadır. Tehlikeli işlerde koruyucu gözlük kullanmayı ve göz sağlığımızı ihmal etmeyelim."

Kaynak: AA / Güncel

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