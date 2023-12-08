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Kırklareli'nde görevini kötüye kullandığı iddiasıyla tutuklanan doktor

8 Aralık 2023 08:52 Son Güncelleme: 08:54 Abone Ol

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mağdurların şikayeti üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor S.A, sekreteri B.N. ile medikal firma yetkilileri Ö.Ö, Ö.C.K. ve I.I.Ç. hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerden doktor S.A. görevini kötüye kullandığı iddiasıyla tutuklandı.