Kırklareli'nde göletteki balık ölümleri nedeniyle çiftliğe büyük ceza

Kırklareli'nde göletti kirlettiği iddia edilen çiftliğe ceza

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan bir gölette yaşanan balık ölümlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan ve hayvanların su ihtiyacının karşılanması, tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Terzili Göleti'nde balık ölümlerini fark edenler durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. Ekipler göletten su numunesi aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda göletti hayvan atıkları ile kirlettiği iddiasıyla bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.