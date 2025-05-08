Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Kırklareli'nde göletteki balık ölümleri nedeniyle çiftliğe büyük ceza

Kırklareli'nde göletteki balık ölümleri nedeniyle çiftliğe büyük ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Terzili Göleti'nde yaşanan balık ölümleri üzerine yapılan incelemeler sonucunda bir çiftliğe 668 bin 677 lira ceza uygulandı. Göletin kirletilmesine neden olan insan atıkları ile ilgili yetkililer harekete geçti.

Kırklareli'nde göletti kirlettiği iddia edilen çiftliğe ceza

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan bir gölette yaşanan balık ölümlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan ve hayvanların su ihtiyacının karşılanması, tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Terzili Göleti'nde balık ölümlerini fark edenler durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. Ekipler göletten su numunesi aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda göletti hayvan atıkları ile kirlettiği iddiasıyla bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.