Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde çiseleme ile başlayan yağış, gök gürültülü sağanağa dönüştü. Vatandaşlar, yağışın dinmesini beklemek için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı. Hava sıcaklığı 32 dereceden 28 dereceye düştü.

Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, etkisini artırarak bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde devam etti.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Öğleden sonra 32 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 28 dereceye kadar düştü.

Sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi

Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! 30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler

30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için bölgeye akın ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.