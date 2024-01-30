Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla aranan şüphelilerden biri tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla aranan A.C. ve M.E'nin adreslerini tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, M.E. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Adliye Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title