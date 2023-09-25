Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 23 Eylül Cumartesi günü kovalamaca sonucu 8 araçta 45 düzensiz göçmeni yakalamış, "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA / Güncel