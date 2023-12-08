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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli'nde yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonet kasasında yakalanan 62 düzensiz göçmenin kaçan kamyon şoförünü bulmak için çalışma başlattı. Şoför ve kamyona öncülük yapan 3 kişi yakalandı. İşlemlerin ardından 2 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Aralık Çarşamba günü kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmenin yakalanması sonrası kaçan kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarında kaçan kamyon şoförü ile kamyona öncülük yapan araçtaki 3 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, biri kamyon şoförü 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalanmıştı

Polis 2 gün önce Çağlayan Kavşağı'nda yaptığı uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurmuş, sürücü, kamyoneti durdurduktan sonra kaçmıştı.

Brandanın açılmasının ardından kamyonet kasasında farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen bulunduğu belirlenmiş, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülmüş, firari şoförün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Adliye Suç Göçmenler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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