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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

8 Aralık 2023 09:44 Son Güncelleme: 09:46 Abone Ol

Kırklareli'nde yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonet kasasında yakalanan 62 düzensiz göçmenin kaçan kamyon şoförünü bulmak için çalışma başlattı. Şoför ve kamyona öncülük yapan 3 kişi yakalandı. İşlemlerin ardından 2 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.