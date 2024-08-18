Kırklareli'nde gıda üretim ve satış işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde bulunan gıda üretim ve satış işletmeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde gıdaların hijyen, muhafaza ve satış koşulları incelendi. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.
Kırklareli'nde gıda üretim ve satış işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kontrol etti.
Ekipler gıdaların hijyen, muhafaza ve satış koşullarını denetledi.
Denetimlerin periyodik olarak süreceği belirtildi.