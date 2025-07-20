Kırklareli'nde Gıda İşletmelerine Denetim

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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde hijyen, son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları kontrol edildi. Gıda güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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