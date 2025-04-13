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Kırklareli'nde Gıda İşletmelerine Denetim

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde gıda işletmelerinde hijyen ve sağlık kontrolleri gerçekleştirdi. Ürünlerin saklama koşulları ve fiyat etiketleri kontrol edildi.

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Ürünlerin üretim ve tüketim tarihlerini de kontrol eden ekipler, saklama koşullarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Gıda Kontrol Şubesi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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