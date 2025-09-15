Kırklareli'nde Gıda İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Market ve işletmelerdeki son tüketim tarihi geçtiği ve bozulduğu belirlenen 30 kilogram et ve et ürünü ile 21 litre süt ve süt ürü ele geçirildi.

Et ve süt ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletmeler hakkında işlem başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.