Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depoda park halinde bulunan bir tırda hasar meydana geldi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.
Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisin deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında depoda park halinde bulunan bir tırda hasar oluştu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.