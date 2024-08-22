Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisin deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında depoda park halinde bulunan bir tırda hasar oluştu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.