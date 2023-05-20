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Kırklareli'nde Gençlik Yürüyüşünde Metrelerce Bayrak Açıldı

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Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte metrelerce bayrak açıldı.

Kırklareli'nde gençlik yürüyüşünde metrelerce bayrak açıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde gençlik yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşte metrelerce bayrak açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlik yürüyüşü düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar metrelerce bayrak açtı. Marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyen vatandaşlar bayramı büyük coşkuyla kutladı.

Yürüyüş İstasyon caddesinde son buldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan konser dinletisi gerçekleşti.

Yürüyüşe Vali Birol Ekici, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Kırklareli Gençlik Spor Güncel Haberler

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