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Kırklareli'nde geçen ay 539 konut satıldı

Kırklareli'nde geçen ay 539 konut satıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde nisan ayında 539 konut satışı gerçekleşti.

Kırklareli'nde nisan ayında 539 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.

Buna göre 539 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,6'sı Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Kırklareli en çok konut satışı yapılan iller arasında 34'üncü sırada yer aldı.

Kentte 173 konut ipotekli satıldı. Ayrıca toplam konut satışının yüzde 19,7'si ilk, yüzde 80,3'ü de ikinci el satışı yapıldı.

Öte yandan geçen ay Edirne'de 557, Tekirdağ'da da 2 bin 218 konut el değiştirdi.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Kırklareli Güncel Haberler

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