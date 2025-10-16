Haberler

Kırklareli'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Kırklareli'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, Vali Uğur Turan ve yerel sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte vatandaşlar, Gazze'ye destek için bir araya geldi. Yürüyüş boyunca Filistin ve Türk bayrakları taşındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kırklareli'nde Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kırklareli Filistin Dayanışma Platformunca düzenlenen yürüyüş için Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Karagöz Parkı önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadir Metin Akbaş, Filistin'de adalet, merhamet ve sorumluluk kavramlarının hatırlanması için haykırdıklarını söyledi.

Filistin'i hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Akbaş, "Gazze açlığın, kuşatmanın, bombardımanın yanında sabrın, direnişin ve onurun adı olmuştur." dedi.

Türk milletinin her zaman Gazze'nin yanında olduğunu ifade eden Akbaş, Gazze'nin pazarlık konusu değil insanlık meselesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Bursa'da su getirmek için Çınarcık Barajı'ndan boru döşeniyor

Susuzluktan kırılan şehrimizde alınan son önlem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Helal olsun size! Gazze'ye gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Ambulansa ısrarla yol vermedi

Hadsizliğine inatla devam etti, uyarılara aldırmadı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.