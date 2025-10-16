Kırklareli'nde Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kırklareli Filistin Dayanışma Platformunca düzenlenen yürüyüş için Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Karagöz Parkı önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadir Metin Akbaş, Filistin'de adalet, merhamet ve sorumluluk kavramlarının hatırlanması için haykırdıklarını söyledi.

Filistin'i hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Akbaş, "Gazze açlığın, kuşatmanın, bombardımanın yanında sabrın, direnişin ve onurun adı olmuştur." dedi.

Türk milletinin her zaman Gazze'nin yanında olduğunu ifade eden Akbaş, Gazze'nin pazarlık konusu değil insanlık meselesi olduğunu vurguladı.