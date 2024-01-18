Kırklareli'nde firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranması bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler T.G'nin devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan T.G. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, ardından cezaevine gönderildi.