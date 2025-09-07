Kırklareli'nde Filistinliler için Dua Programı Düzenlendi

Haberler

Kırklareli Müftülüğünün düzenlediği programda, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Filistinliler için dualar edildi. Müftü Yusuf Eviş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde, İsrail saldırıları ve ablukası altında bulunan Filistinliler için dualar edildi.

Kırklareli Müftülüğünce Hızırbey Camisinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Filistinliler için edilen duaların ardından Müftü Yusuf Eviş, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemli olduğunu belirtti.

Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Eviş, İslam alemi için barış ve huzur temennisinde bulunuldu.

Programa Vali Uğur Turan da katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
