Kırklareli'nde Filistinliler için Dua Programı Düzenlendi

Kırklareli'nde, İsrail saldırıları ve ablukası altında bulunan Filistinliler için dualar edildi.

Kırklareli Müftülüğünce Hızırbey Camisinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Filistinliler için edilen duaların ardından Müftü Yusuf Eviş, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemli olduğunu belirtti.

Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Eviş, İslam alemi için barış ve huzur temennisinde bulunuldu.

Programa Vali Uğur Turan da katıldı.