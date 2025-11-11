Kırklareli'nde FETÖ Zanlıları ve Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 6 FETÖ zanlısı ile 25 düzensiz göçmen yakalandı. FETÖ şüphelileri tutuklanırken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş 6 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 25 düzensiz göçmen ile 6 FETÖ zanlısını Sakızköy köyünde tarlada yakaladı.
Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel