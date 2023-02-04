Kırklareli'nde evinde ölü bulunan okul müdürü için görev yaptığı okulda tören düzenlendi Güncel Haberler Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde ölü bulunan okul müdürü için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde ölü bulunan okul müdürü için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgundan alınan okul müdürü Adem Coşkun'un cenazesi, görev yaptığı Lüleburgaz Ortaokulu bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene, Kaymakam Salih Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, hayatını kaybeden Coşkun'un eşi Füsun Coşkun, çocukları, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Yüce, hayatını kaybeden okul müdürünün yakınlarına başsağlığı diledi. Törende konuşan okulun müdür yardımcısı Ersin Yıldırım, çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Milli eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulunan Yıldırım, "Kelimelerin yetersiz olduğu bir an. Adem hocamızın görev yeri belli olduğunda bu bahçeden gelişini hatırlıyorum, heyecan doluydu kendisi, görev aşkıyla yanıyordu. Milli eğitim camiası çok genç yaşta bir neferini kaybetti." diye konuştu. İlçe Müftüsü Sabri Demir tarafından okunan duanın ardından Coşkun'un cenazesi memleketi Yozgat'a gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Hisarcık Güncel Haberler

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