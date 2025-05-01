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Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında yapılan toplantıda evde sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı. Cerit, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hizmet kalitesinin artırılması için çalıştıklarını belirtti.

Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetlerinin Etkinliği Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Evde sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu ifade eden Cerit, hastalara daha iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Cerit, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Kaldırım bakım çalışmaları sürüyor

Vize ilçesinde kaldırım bakım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Gazi Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yatırımların ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özalp, gelecek nesillere daha güzel bir ilçe bırakmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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