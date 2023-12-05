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Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

5 Aralık 2023 11:10 Son Güncelleme: 11:12 Abone Ol

Kırklareli'nde yapılan Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısında, evde sağlık hizmetlerinin durumu, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca, üniversite öğrencileri huzurevi ziyareti gerçekleştirdi ve Milli Eğitim Müdürü öğretmenlerle bir araya geldi.