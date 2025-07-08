Kırklareli'nde Ev Yangını: İtfaiye Eri Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında müdahale eden itfaiye eri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma ile söndürüldü.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yenice köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi

Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.