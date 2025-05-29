Kırklareli'nde Etkili Sağanak Yağış

Kırklareli'nde Etkili Sağanak Yağış
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Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanarak sığınacak yer aradı. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte yağmurun yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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