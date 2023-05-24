Kırklareli'nde eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kırklareli'nde hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yıldırım tarafından hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki ve şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, kolluk fezlekesi ile tutanakların yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Z.A.A. hakkında eşi Songül A'yı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sırasında evin ikinci katından atlayıp yaralanan kızı M.A'ya yönelik ise "Suça teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede ayrıca, sanık hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanık Z.A.A'nın eşi Songül A. ile tartışma yaşaması, tehdit ve hakaret içerikli söylemleri olması üzerine Kırklareli Aile Mahkemesince bir aylık süre ile maktulün konutuna yaklaşmaması tedbiri uygulandığı yer alıyor.

Sanığın olay günü hasta olduğunu belirterek işe gitmediği, maktulün evinin etrafında beklediği sırada marketten dönerken yakaladığı eşinin evine zorla girdiği, maktulü evin mutfak bölümüne götürerek "Sen ölümü hak ettin" diye söylemlerde bulunarak silahla ateş ettiği bilgisinin yer aldığı iddianamede, olay sırasında evin balkonundan yardım isteyen kızı M.A'ya silahını doğrulttuğu sırada kızının ikinci kattan atlaması üzerine olay yerinden kaçtığı bilgisi bulunuyor.

Sanık Z.A.A, 29 Mayıs Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılacak.

Olay

Kırklareli'nde 26 Ekim 2022'de Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde Songül A'yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde bulmuştu.

Olay anında evin penceresinden atlayıp bacaklarından yaralanan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. ile anne Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, Songül A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Z.A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.