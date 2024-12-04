Kırklareli'nde Engellilik Farkındalığı İçin Konferans Düzenlendi

Kırklareli'nde "Biz Birlikte Güçlüyüz" konferansı gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Akten, bir düğün salonunda düzenlenen konferansta görememenin, yürüyememenin, duyamamanın bir engel değil, yetersizlik olduğunu vurguladı.

Bir kişinin eğitim hakkından yararlanamıyorsa, özgürce seyahat edemiyorsa, ulaşım hakkından yararlanamıyorsa asıl engelin o zaman başladığını ifade eden Akten, engelliliği ve özürlülüğü toplumun oluşturduğunu kaydetti.

Kavramların doğru kullanılması gerektiğini dile getiren Akten, herkesin birer potansiyel engelli adayı olduğunu belirtti.

Yetersizliğin günden güne sayısının arttığını anlatan Akten, "Her yıl istatistiklere baktığımızda sayıların arttığını görüyoruz. Bunun birçok nedeni var. Nüfusun yaşlanması, kronik hastalıkların artması, özürlü engelli doğan çocukların sayılarının artması gibi birçok neden var. Ama ortada bir gerçek var ve her yıl maalesef engelli, özürlü bireylerin sayısında bir artış meydana geliyor. Engelli bireylerin topluma katılabilmesi için haklarını diğer bireylerle eşit olarak kullanılabilme için engelli temelli ayrımcılığın önlenmesi toplumsal açıdan çok önem arz etmektedir." diye konuştu.

Konferansta Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli sosyal çalışması Büşra Fidancı ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ozan Topuz da konuşma yaptı.

Konferansın ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.