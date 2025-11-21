Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi Tanıtıldı

Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Anneler Derneği üyelerine anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda annelere proje hakkında bilgi verildi. Etkinlikte aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, erken farkındalık ve aile desteğinin önemi de aktarıldı.

Programa Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay ile kurum müdürleri katıldı