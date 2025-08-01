Kırklareli'nde Emlak Danışmanlığı Yeterlilik Sınavı Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde TOBB ve KTSO işbirliğiyle düzenlenen emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına 13 kursiyer katıldı. Sınav 21'inci kez yapıldı ve başarılı olan kursiyerler tebrik edildi.

Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 13 kursiyer katıldı.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, sınavın 21'inci kez düzenlendiğini belirtti.

Sorumlu Emlak Danışmanlığı belgesinin önemli olduğunu ifade eden Ilık, sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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