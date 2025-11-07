Haberler

Kırklareli'nde Emlak Danışmanlığı Sınavı Gerçekleştirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavında, 6 kursiyer başarıyla sınavı geçerek yetki belgelerini aldı.

Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 6 kursiyer katıldı.

Odanın konferans salonunda düzenlenen törende, sorumlu emlak danışmanı seviye 5 sınavını başarı ile tamamlayan kursiyerlere yetki belgeleri verildi.

Oda Başkanı Soner Ilık, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Emlak sektöründe faaliyet gösterilebilmesi için yetki belgesi alınmasının zorunlu olduğunu ifade eden Ilık, bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından emlak danışmanlarına yetki belgeleri teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
