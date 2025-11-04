Haberler

Kırklareli'nde Ekim Ayında Suç Operasyonu: 148 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde yapılan denetimlerde suça karıştığı tespit edilen 148 şüpheli tutuklandı. Ekim ayında 648 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 446 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 148 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 648 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aranma kaydı bulunan 446 şüpheli yakalanırken, 19 tüfek, 9 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 148 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.