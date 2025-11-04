Kırklareli'nde Ekim Ayında Suç Operasyonu: 148 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 148 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 648 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aranma kaydı bulunan 446 şüpheli yakalanırken, 19 tüfek, 9 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 148 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.