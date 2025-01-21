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Kırklareli'nde Eğitim Çalışmaları Değerlendirildi

Kırklareli'nde Eğitim Çalışmaları Değerlendirildi
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Kırklareli'nde düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçmiş yıl çalışmaları ve bu yılki projeleri değerlendirildi. Vali Uğur Turan, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayarak, ilde eğitimde öncü olma hedefini açıkladı.

Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi.

Vali Uğur Turan, başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda geçen yıl yapılan çalışmalar ile bu yıl yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Ardından Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Vali Turan'a brifing sundu.

Turan, Türkiye'nin geleceğini gençlerin inşa edeceğini söyledi.

Bu nedenle eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüğünü ifade eden Turan"Bizler de bu anlayışla çocuklarımızı ve gençlerimizi donanımlı, çağın gerekliliklerine uygun

bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi öne çıkaran, bilim,

teknoloji ve inovasyona dayalı bir eğitim anlayışıyla ilimizi eğitimde öncü şehir haline

getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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