Kırklareli'nde Eczanelere Denetim

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, eczanelerde satılan takviye gıdaların saklanma koşulları, son kullanma tarihleri ve etiket fiyatlarını denetledi. Sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince eczanelerde satılan takviye gıdaların saklanma koşulları, son kullanma tarihleri ve etiket fiyatları kontrol edildi.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
