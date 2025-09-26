Kırklareli'nde Eczanelere Denetim
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, eczanelerde satılan takviye gıdaların saklanma koşulları, son kullanma tarihleri ve etiket fiyatlarını denetledi. Sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel