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Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Kırklareli'nde yapılan uygulamada 9 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı. Olay, bir hafif ticari aracın durdurulması sırasında meydana geldi.

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçtı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu Karakaş Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde durdurulan araçta sürücü ve 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Göçmen

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