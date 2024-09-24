Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 253 Yabancı Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 253 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 253 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12-18 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalarında 253 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.