Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ valileri ile ilgili kurum temsilcileri düzensiz göçle mücadele konularını ele aldı.

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
