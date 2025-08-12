Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ valileri ile ilgili kurum temsilcileri düzensiz göçle mücadele konularını ele aldı.
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
