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Kırklareli'nde Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda düzensiz göçle mücadele için alınan tedbirler ve süregelen çalışmalar değerlendirildi. Vali, kentin bu konuda gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Kırklareli'nde Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan, başkanlığında İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kentte düzensiz göçle mücadele, alınan ve alınacak tedbirler, mevcut durum ile sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Ardından ilgili kurum müdürleri tarafından düzensiz göçle sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Turan, kentte düzensiz göç ile tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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