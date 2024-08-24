Kırklareli'nde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi-5 Şampiyonası sona erdi
Kırklareli Valisi Birol Ekici, tenis tesisinde gerçekleştirilen programda, şampiyonaya 90 sporcunun katıldığını söyledi. Şampiyonaya katılan sporculara teşekkür eden Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti. Konuşmaların ardından müsabakalar gerçekleştirildi. Müsabakaların ardından Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.
Kırklareli'nde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi-5 Şampiyonası sona erdi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, tenis tesisinde gerçekleştirilen programda, şampiyonaya 90 sporcunun katıldığını söyledi.
Şampiyonaya katılan sporculara teşekkür eden Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti.
Konuşmaların ardından müsabakalar gerçekleştirildi.
Müsabakaların ardından Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.