Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık, organize ve mali suçlar ile FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek, sahte çek ile 3,5 kilogram tütün ele geçirildi.