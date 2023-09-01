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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve mali suçlara yönelik operasyonlar düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 23 elektronik sigara, 13 elektronik sigara likiti, 2 sahte plaka ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve mali suçlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 23 elektronik sigara, 13 elektronik sigara likiti, 2 sahte plaka ele geçirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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