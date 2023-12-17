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Kırklareli'nde düve alım desteği başvuruları sürüyor

17 Aralık 2023 15:40 Güncelleme: 15:42 Abone Ol

Kırklareli'nde düve alım desteği başvurularının devam ettiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 7 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.