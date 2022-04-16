Kırklareli'nde "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 'Durgun suda geçiş eğitimi' yapıldı

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı.

Eğitimlerde, Mehmetçiğin fiberglas botlarla göletten geçişi sağlanırken, tanklar ve zırhlı araçlar için ise seyyar yüzücü hücum köprüsü (SAMUR) kuruldu.

Kısa sürede kurulan SAMUR sayesinde tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title