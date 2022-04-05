Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi - Haberler

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Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 7 bin 750 TL sahte banknot, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 7 bin 750 TL sahte banknot, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi Karamesutlu köyü TEM otoyolu girişinde A.Ş'nin yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü A.Ş. ve otomobilde yapılan aramada 52 adet 100, 51 adet 50 TL'lik sahte banknot, 7 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

A.Ş. gözaltına alındı.

(Hüseyin Çanlı/ İHA)

Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi

Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi

Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi

Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi

Durdurulan otomobilde sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ruhsatsız Silah, Türk Lirası, Uyuşturucu, Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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