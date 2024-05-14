Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü Töreni Düzenlendi
Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Ziraat Odası Genel Sekreteri Didem Şimşek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şimşek, konuşmasında çiftçilerin fedakarca çalıştığını ve Kovid-19 salgını sürecinde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.
Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Ziraat Odası Genel Sekreteri Didem Şimşek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.
Çiftçilerin fedakarca çalıştıklarını ifade eden Şimşek, Kovid-19 salgın sürecinde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.